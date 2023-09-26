اليوم الوطني: سفير المملكة لدى بروناي دار السلام يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93

‏ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ93، مشيداً بما حققته المملكة من إنجازات ضمن برامج ومشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030، وقد تضمن الحفل عدد من الفعاليات المصاحبة التي تعكس ثقافة وإرث المملكة الحضاري والإنساني، والتعريف بالنهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة اليوم.