"هامة الزعيمات" تفوز بالمركز الأول في شوط فردي دق الشقح بمهرجان الإبل

وحصل المواطن موسى عبدالعزيز الموسى بالفردية "هامة الزعيمات " على المركز الأول، ونال المركز الثاني المواطن هادي بن حبابي الدوسري بالفردية "حراقة الشقح"، فيما نالت الفردية "نوارة شقح الجزيرة" لمالكها هادي بن عبدالله الدوسري، على المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع المواطن موسى عبد العزيز الموسى بالفردية "ورادة الزعيمات"، ونال المركز الخامس المواطن موسى الموسى بالفردية "معالي".