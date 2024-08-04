"علم وليس حلمًا".. "المسند" يفسر ظاهرة رؤية شمسين أو أكثر في الأفق

دعا أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبد الله المسند، إلى عدم القلق عند مشاهدة شمسين أو أكثر في الأفق.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "الصورة المرفقة الملتقطة صباح اليوم في الصين أشك في صحتها؛ لأن الشموس ليست على خط واحد من الأفق".
وردًّا على سؤال: كيف تظهر أكثر من شمس في الأفق؟ قال "المسند": عندما تشاهد في الواقع، أو عبر الصور والمقاطع، أكثر من شمس في الأفق؛ فهذا علم وليس بحلم.
وأضاف: إنها خدعة بصرية يصنعها الغلاف الجوي ليُري المشاهد شمسين أو ثلاثًا في الأفق، وواقع الحال هي شمس واحدة حقيقية، والبقية عبارة عن انعكاس لها.
وتابع: هذه الظاهرة لاحظها الإنسان منذ القدم، وسُميت بالشمس الوهمية "Mock Sun ، أو Sun Dog ، أو Phantom Sun"، واسمها العلمي "Parhelion"؛ وهي ظاهرة جوية بصرية تصنع صورة وهمية للشمس، أو صورتين متقابلتين.
وقال: ربما شكلت هالة "دائرة مضيئة" حول الشمس الحقيقية، وعلى طرفَي الهالة الأيمن والأيسر تظهر الشمس الوهمية، بل أحيانًا يكون شكل الانعكاسات معقدًا، بأقواس وتيجان وغيرها.
كما أوضح أن تلك الظاهرة النادرة تظهر عندما تكون الشمس قريبة من الأفق، وفي الوقت نفسه تقع الشمس الوهمية على بعد 22 درجة عن يمين أو يسار الشمس الحقيقة أو في كلا الاتجاهين.
وعندما تتشكل الشموس الثلاث تكون على مستوى واحد فوق الأفق، أي ارتفاعها واحد، والشمس الوهمية يكون لونها أحمر من الجهة القريبة من الشمس الحقيقية، بل في حالات نادرة تتشكل أقواس، وهالات، وألون غاية في الغرابة تأخذ بالألباب.
وشك في أن الصورة التي جاءت من الصين من نتاج الذكاء الاصطناعي.
وقال: "تفسيرها العلمي يكمن في وجود السحب العالية الرقيقة والباردة جدًّا من نوع السمحاق الطبقي "Cirrus Clouds"؛ وهي عبارة عن بلورات سداسية ثلجية تكسر الضوء الداخل لها من أشعة الشمس؛ فتتشكل الظاهرة البصرية الرائعة، يصنعها الرائي حسب مكانه بين الشمس والسحاب".
وأضاف الدكتور عبدالله المسند: ظاهرة الشمس الوهمية يمكن أن تُرى في أي وقت من السنة وعلى وجه الخصوص فصل الشتاء، وتُرى في أي مكان بالعالم وعلى وجه الخصوص العروض العليا.