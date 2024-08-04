"علم وليس حلمًا".. "المسند" يفسر ظاهرة رؤية شمسين أو أكثر في الأفق

عندما تشاهد شمسين أو أكثر في الأفق فلا تقلق‼️

والصورة المرفقة الملتقطة صباح اليوم في #الصين أشك في صحتها لأن الشموس ليست على خط واحد من الأفق‼️



كيف يحدث أن تظهر أكثر من شمس فوق الأفق؟

عندما تشاهد في الواقع، أو عبر الصور والمقاطع أكثر من شمس في الأفق فهذا علم وليس بحلم! كيف؟

إنها… https://t.co/nUUW76HI6f