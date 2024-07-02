ميناء جدة الإسلامي يحقّق أعلى معدلات الأداء في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن

ويودع ميناء جدة الإسلامي الحجاج بالهدايا التذكارية عبر عددٍ من الرحلات، ويوفّر كل ما من شأنه تسهيل إجراءات المغادرة عبر صالات الميناء المُزودة بأفضل الخدمات التقنية والإمكانات اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية والأهلية والشركات المُشغلة ذات العلاقة؛ حيث سخّر الميناء للغرض ذاته 9 قاطرات بحرية مساندة لإطفاء الحرائق، ومكافحة التلوّث، و12 قطعةً بحريةً مساندةً، إضافة إلى 13 سيارةَ إطفاء وإسعاف، و24 دوريةَ أمن وسلامة وخدمات مساندة، وزورقاً مُجَهَّزاً لإطفاء الحرائق.