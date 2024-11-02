الأطفال في صدارة المستمتعين.. أجواء خلابة أحاطت بزوار بطولة الخيل في حائل
أسهم اعتدال الجو في حائل، في زيادة زوار بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، وخلق بيئة مناسبة لهم للاستمتاع بمشاهدة المنافسات، والتعرف على ملامحها الفريدة عن قرب، ومشاهدة عروض جمال الخيول الأصيلة المشاركة.
واستمتع الزوار بمشاهدة مهارات الخيول في الانقياد؛ الأمر الذي برر لهم مدى العلاقة القوية بين الفارس وخيله؛ مما جعل زيارة الزوار في مختلف أعمارهم وجنسهم للبطولة تجربة غنية بالمتعة والإثارة.
ووقف الأطفال المصاحبون لآبائهم وأمهاتهم (زوار البطولة) مندهشين وهم يشاهدون الحركات الاستعراضية للخيول، ويستمتعون بمشاهدتها عن قرب، وزارد استمتاعهم بتفاعل الفارس معهم خلال مرحلة الاستعراض بخيله.
وحرص العديد من الزوار وأطفالهم على التقاط الصور مع الفارس وخيله، وساهم ذلك أيضًا في تعريف الزوار بالتراث العربي الأصيل وقيم الأصالة والفروسية؛ مما يساهم في ترسيخ هذه القيم في نفوسهم بطريقة ترفيهية وممتعة.
وكانت درجات الحرارة في حائل خلال اليومين الماضيين قد خلقت أجواء دافئة، صاحبها هطول الأمطار الذي خلق -بعد مشيئة الله- جوًّا معتدلًا مثاليًّا للاستمتاع بالفعاليات بالهواء الطلق ومن مدرجات منتزه المغواة، كما ساهمت الجبال المضاءة مع منظر البرق في خلق منظر خلاب.