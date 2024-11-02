الأطفال في صدارة المستمتعين.. أجواء خلابة أحاطت بزوار بطولة الخيل في حائل

وكانت درجات الحرارة في حائل خلال اليومين الماضيين قد خلقت أجواء دافئة، صاحبها هطول الأمطار الذي خلق -بعد مشيئة الله- جوًّا معتدلًا مثاليًّا للاستمتاع بالفعاليات بالهواء الطلق ومن مدرجات منتزه المغواة، كما ساهمت الجبال المضاءة مع منظر البرق في خلق منظر خلاب.