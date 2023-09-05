قافلة "طيف عزيز" للتوحد تنهي زيارتها لجدة بعد الوصول لـ12 منطقة إدارية

واستقبلت القافلة أكثر من 470 زائرًا من أهالي المنطقة من مختلف الأعمار، وقدمت لهم خدمات الرعاية والتوعية من قِبل فريق القافلة من الاستشاريين والأخصائيين، كما تم تقديم أكثر من 298 استشارة واختبار ومقياس مباشر ورقمي يُذكر بأن القافلة بدأت مشوارها بتدشين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وبحضور الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد في شهر يونيو 2023، وأنهت رحلتها في 12 منطقة إدارية حتى الآن بمسافة 11.000 كيلومتر مرورًا بـ50 مدينة ومحافظة وقرية، ابتداءً من المنطقة الشرقية مرورًا بمنطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة متجهة بعد ذلك إلى محطتها الأخيرة بمنطقة المدينة المنورة.