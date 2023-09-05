قافلة "طيف عزيز" للتوحد تنهي زيارتها لجدة بعد الوصول لـ12 منطقة إدارية

شهدت منطقة مكة المكرمة تواجد القافلة الأضخم من نوعها للتوعية باضطراب طيف التوحد، أحد مشاريع جمعية أسر التوحد، وبدعم من "مركز طيف عزيز" للاضطرابات النمائية والسلوكية واضطراب طيف التوحد؛ بهدف التوعية باضطراب طيف التوحد والكشف المبكر عنه من خلال إجراء اختبارات ومقاييس مقننة وفعالة، وربط الأسر بمقدمي الخدمات وفق موقعهم الجغرافي باستخدام وسائل تقنية متطورة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المباشرة على أيدي كوادر متخصصة في المجال (حضوريًا وعن بُعد) من خلال عيادة مجهزة داخل القافلة.
وانطلقت مسيرتها في المنطقة من محافظة القنفذة مرورًا بمحافظة الليث ومدينة الطائف ومدينة مكة المكرمة، واختتمت مسيرتها في مدينة جدة، بحضور فاعل ومميز للمسؤولين من مختلف القطاعات وبمشاركة مجموعة من الجهات مقدمي الخدمات لذوي التوحد على مستوى المنطقة من وزارة الصحة متمثلة بمراكز اضطرابات النمو والسلوك، وبرنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو، وجمعية خطى التوحد التي تعد شريك نجاح للقافلة على مستوى منطقة مكة المكرمة.
واستقبلت القافلة أكثر من 470 زائرًا من أهالي المنطقة من مختلف الأعمار، وقدمت لهم خدمات الرعاية والتوعية من قِبل فريق القافلة من الاستشاريين والأخصائيين، كما تم تقديم أكثر من 298 استشارة واختبار ومقياس مباشر ورقمي يُذكر بأن القافلة بدأت مشوارها بتدشين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وبحضور الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد في شهر يونيو 2023، وأنهت رحلتها في 12 منطقة إدارية حتى الآن بمسافة 11.000 كيلومتر مرورًا بـ50 مدينة ومحافظة وقرية، ابتداءً من المنطقة الشرقية مرورًا بمنطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة متجهة بعد ذلك إلى محطتها الأخيرة بمنطقة المدينة المنورة.