بما يتخطى 566 مليون ريال.. ارتفاع صادرات المملكة من التمور في الربع السنوي الأول

حققت صادرات المملكة من التمور ومنتجاتها خلال الربع الأول 2023م، ارتفاعًا بقيمة تجاوزت 566 مليون ريال، بزيادة 2.5% مقارنة بالربع الأول 2022م، حيث شكّلت التمور المكنوزة والطازجة 77%، والصناعات التحويلية نسبة 23% من إجمالي الصادرات.