أمين "آركو": اليوم العالمي للعمل الإنساني تذكير بالاحتياجات الإنسانية واستقطاب المتطوعين وإنهاء النزاعات

واستطرد بأنه في هذا اليوم العالمي لا بد من التشديد على أهمية العمل التطوعي كركيزة فاعلة في نمو المجتمعات، وسن الأنظمة، ووضع الآليات والإجراءات الخاصة له، ونشر ثقافته في نفوس الشباب منذ نعومة أظفارهم في سِني دراستهم الأولى، واستقطابهم له، وغرس قيم الإيثار والتطوع في نفوسهم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأعمال التطوعية، وتوظيفهم في المجالات الاجتماعية والإنسانية.. وغيرها من المجالات، بما يعود عليهم بالمزيد من الانخراط في فعاليات المجتمع، ويزيد من انتمائهم الوطني والمجتمعي، ويسهم في بناء قدراتهم وكفاءتهم، وتأهيليهم، وتمكينهم في مجالات العمل الإنساني، وصناعة جيل قادر على أداء العمل الإنساني وإدارته على أكمل وجه، مع الاهتمام بتبنِّي مبادراتهم في وضع حلول واقعية لتحديات ومشكلات العمل الإنساني.