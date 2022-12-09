الرياض في عيون الصحافة العالمية.. اهتمام بالغ بالقمم السعودية الصينية والعربية المشتركة

فيما عنونت صحيفة الشعب الصينية، في تقرير لها تحت اسم "التعاون الصيني السعودي.. إنجازات جديدة متواصلة"، وتناول الأساسات الأولية لمشروع القرية السياحية في البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، الذي تشرف عليه شركة تشاينا هاربور للهندسة الصينية، وذكرت أن التعاون الصيني السعودي شهد توسعًا كبيرًا في مجالات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا وبناء البنية التحتية، وغيرها من المجالات، كما لم يتوقف الجانبان عن تحقيق إنجازات جديدة في السنوات الأخيرة، في ظل تعزيز المواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية و"رؤية 2030" السعودية.