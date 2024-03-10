"الشمري" لـ"سبق": العلم السعودي يحتفظ بهويته منذ ثلاثة قرون.. وهنا بداية قصته

وأردفت: انطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وهويتها وتاريخها، ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية، ورمزًا لولاء الشعب لقيادته ووطنه، وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والوحدة والعدل والقوة والأمن والنماء والرخاء والحكمة والعزة؛ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في يوم 9 شعبان 1444هـ/ 1 مارس 2023م، أمره الملكي رقم (أ/303) بأن يكون يوم ( 11 مارس) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم (يوم العلم).