شاهد.. مستنقع مياه بـ"صواريخ جدة" يثير استياء الأهالي وأصبح موقعًا لتجمعات الناموس

وثقت "سبق" صورًا للمياه في الشارع الفاصل بين مباسط الرحمانية والسوق المقابل له، وعلى امتداد الشارع؛ والتي شكّلت حفرًا في الأرض تضررت منها المركبات، وشكّلت موقعًا خصبًا لتكاثر الناموس الذي يعج به المكان.