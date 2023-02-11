شاهد.. مستنقع مياه بـ"صواريخ جدة" يثير استياء الأهالي وأصبح موقعًا لتجمعات الناموس

على الرغم من مرور أيام كثيرة على موسم أمطار جدة؛ إلا أن تجمعات المياه في سوق الصواريخ -وتحديدًا مباسط الرحمانية- لم تفارق الموقع حتى هذه اللحظة.
يأتي ذلك بسبب نبع المياه من تحت الأرض، واستمرارها في الخروج رغم قيام الجهة ذات العلاقة بسحب المياه منه عدة مرات.
وثقت "سبق" صورًا للمياه في الشارع الفاصل بين مباسط الرحمانية والسوق المقابل له، وعلى امتداد الشارع؛ والتي شكّلت حفرًا في الأرض تضررت منها المركبات، وشكّلت موقعًا خصبًا لتكاثر الناموس الذي يعج به المكان.
وأكد أصحاب بعض المباسط لـ"سبق" أن المعدات التي تقوم بسحب المياه من الموقع، تقوم بصبها خلف المجمع في موقع معروف يجعل المياه تتسرب من تحت الأرض وتعود مرة أخرى في نفس الشارع.