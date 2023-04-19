"سكني" يوفّر 22 تصميمًا هندسياً مطابقاً للكود السعودي

كشف برنامج سكني عن توفيره 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا لكود البناء السعودي؛ لتمكين المستفيدين من الاطلاع على التصاميم الهندسية وتفاصيلها، وشرائها بأسعار تنافسية، إذ يمكن الحصول عليها عبر المنصة أو التطبيق من خلال خدمة (التصاميم الهندسية) عبر شراء التصميم فقط، أو شراء التصميم مع مواءمته على أرض المستفيد بما يتناسب مع مساحات البناء، إضافة إلى تقديم خدمة شراء التصميم مع مواءمته وإصدار رخصة البناء.