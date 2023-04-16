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شاهد.. الأمطار الديمية بمحافظة شقراء تُجري الأودية في شقراء ومراكزها

ارتوت الأرض وامتلأت السدود بالمياه
شاهد.. الأمطار الديمية بمحافظة شقراء تُجري الأودية في شقراء ومراكزها
فلاح الجوفان
فلاح الجوفان

هطلت أمطار ديمية على محافظة شقراء ومراكزها، جرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وامتلأت السدود بالمياه، وارتوت الأرض.

وشملت الأمطار محافظة شقراء، ومراكز: (أشيقر، والقصب، والمشاش، والحريق، وغسلة، والوقف، والفرعة، والجريفة، والصوح، والداهنة، وقرية آل جوفان).

وجرت أودية: العشرة، والريمة، والغدير في شقراء، وملأت سدود المحافظة، كما جرت أودية: الأوعر، والمسمى، والعنبري بالقرائن جنوب شقراء.

وجرت الأودية شمال مركز أشيقر (المنحني، والهوبجة، والغرابة) وامتلأ على إثرها سد أشيقر، كما جرت أودية (الحريق، وغلغل) بمركز الحريق، وامتلأ سد الحريق بمياه السيول.

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شقراء

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