46 مئوية.. "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 11

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 46 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 42 مئوية في المدينة المنورة والدمام وينبع والعلا والأحساء، و41 درجة في حفر الباطن، و40 مئوية في الرياض وجدة والخرج وشرورة والدهناء والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة، تليها أبها 16 درجة، والباحة 17 مئوية، والطائف والقريات 21.
وتشير توقعات المركز بمشيئة الله تعالى لاستمرار الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة)؛ في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران.