46 مئوية.. "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 11

وتشير توقعات المركز بمشيئة الله تعالى لاستمرار الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة)؛ في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران.