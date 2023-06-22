"الفارس": الإنتاج اليومي لمطاحن الدقيق بمكة والمدينة يغطي حاجة السوق كاملة

وأوضح أن الإنتاج اليومي للمطاحن بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يغطي حاجة السوق كاملة، إضافة إلى بناء مخزونات احتياطية من القمح والدقيق تبلغ على مستوى فروع الهيئة وشركات المطاحن بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من (480 ألف طن قمح) و(960 ألف كيس دقيق 45 كجم) وهي جاهزة للضخ عند الحاجة.