"السديس" يشدد على رفض أي أسلوب من أساليب الإساءة أو الازدراء للمذاهب الإسلامية

‏وقال رئيس الشؤون الدينية بعد مشاركته في المؤتمر الدولي: السلام الحقيقي والأمن المجتمعي لا يكون بانعدام التوتر بين الأفراد والبلدان، بل بتحقيق العدالة فيما بينهم.. وتابع قائلاً: "فلن يسود السلام هذا العالم إلا بإقامة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه.