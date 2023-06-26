وزير الداخلية يقف على سير العمل في مركز القيادة لأمن الحج بمشعر منى

وقف أمس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى.
وتفصيلاً، تابع الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال زيارته غرفة العمليات بالمركز، إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج، وعمليات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، عن مراحل تنفيذ خطط أمن الحج؛ للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة.
واستعرض وزير الداخلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تم تطويرها بالتعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومديرية الأمن العام؛ لمساندة قوات أمن الحج في تنفيذ مهامهم لإدارة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة وأثناء أداء النسك في المسجد الحرام ومنشأة الجمرات.
ورافق الأمير عبدالعزيز خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.