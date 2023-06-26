وزير الداخلية يقف على سير العمل في مركز القيادة لأمن الحج بمشعر منى

وتفصيلاً، تابع الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال زيارته غرفة العمليات بالمركز، إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج، وعمليات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، عن مراحل تنفيذ خطط أمن الحج؛ للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة.