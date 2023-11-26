اليوم وسط استعدادات مكثفة.. ٣١ ألف طالب وطالبة يعودون لمدارس المجمعة بالفصل الدراسي الثاني

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد المطيري أن مدارس تعليم المجمعة تمت تهيئتها على أكمل وجه لمتطلبات العملية التربوية والتعليمية والبيئية لتكون بيئة مدرسية مثالية ومتميزة ومتكاملة وآمنة؛ مشيرًا إلى تطبيق الدوام الشتوي ابتداء من اليوم الأحد، ليصبح الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15 صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا.