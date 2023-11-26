اليوم وسط استعدادات مكثفة.. ٣١ ألف طالب وطالبة يعودون لمدارس المجمعة بالفصل الدراسي الثاني

مع صباح اليوم يعود أكثر من 31 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لمدارسهم بتعليم المجمعة، وسط استعدادات مبكرة وتهيئة لبيئة تعليمية آمنة جاذبة.
وفي التفاصيل، بدأت إدارة تعليم المجمعة الاستعدادات لبداية الفصل الدراسي الثاني في وقت مبكر بمتابعة من مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم؛ حيث أكد أهمية اكتمال التهيئة والعمل على جاهزية المدارس على أكمل وجه.
وأشاد الملحم بنجاح أعمال الفصل الدراسي الأول في الإدارة والمدارس من جميع النواحي.
وهنّأ أبناءه الطلاب وبناته الطالبات على نجاحهم في الفصل الدراسي الأول 1445هـ ودعاهم لبذل المزيد من الجهد على الانضباط في دراستهم؛ لتحقيق رؤاهم المستقبلية ورؤية وطنهم.
ورحّب الملحم بعودة المعلمين والمعلمات بناة أجيال المستقبل موجهًا إياهم لأن يبذلوا المزيد من العطاء ومضاعفة الجهد والاستمرار في التعاون والارتقاء بمهنتهم ورسالتهم العظيمة.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد المطيري أن مدارس تعليم المجمعة تمت تهيئتها على أكمل وجه لمتطلبات العملية التربوية والتعليمية والبيئية لتكون بيئة مدرسية مثالية ومتميزة ومتكاملة وآمنة؛ مشيرًا إلى تطبيق الدوام الشتوي ابتداء من اليوم الأحد، ليصبح الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15 صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا.