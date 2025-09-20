تعليم الطائف يعتمد خطته الاتصالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ95

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف خطتها الاتصالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 تحت شعار "عزنا بطبعنا".
وأوضح المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي أن الخطة تضمنت العديد من الرسائل والمنتجات الإعلامية الخاصة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والتي تجسد مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة –حفظها الله– والوطن العظيم، إلى جانب إبراز دور منظومة التعليم في إعداد الأجيال وتهيئتها للمشاركة في الاقتصاد والتنمية تحقيقًا للمستهدفات الوطنية، والاعتزاز بما قدّمه الآباء والأمهات والأجداد في بناء الوطن.
وأضاف الدكتور الغامدي أن هذه المنتجات الإعلامية أتاحت للطلاب والطالبات فرصة المشاركة والتعبير عن مشاعرهم الوطنية، مشيرًا إلى أن الرسائل والمواد التي أُعدّت تهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتعزيز المبادئ الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي بشكل عام، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025.
وبيّن أن الحملة الاتصالية تأتي ضمن الحملة الشاملة لوزارة التعليم، وتهدف إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في فرحة الوطن من خلال بث ونشر الرسائل والمواد الإعلامية المتنوعة بأساليب مبتكرة وجذابة، يكون محورها الطالب والطالبة والمجتمع التعليمي داخل المدرسة، مع مشاركة فاعلة من أولياء الأمور، وأهمية توثيق الفعاليات والأنشطة داخل المدارس.