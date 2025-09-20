تعليم الطائف يعتمد خطته الاتصالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ95

وأوضح المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي أن الخطة تضمنت العديد من الرسائل والمنتجات الإعلامية الخاصة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والتي تجسد مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة –حفظها الله– والوطن العظيم، إلى جانب إبراز دور منظومة التعليم في إعداد الأجيال وتهيئتها للمشاركة في الاقتصاد والتنمية تحقيقًا للمستهدفات الوطنية، والاعتزاز بما قدّمه الآباء والأمهات والأجداد في بناء الوطن.