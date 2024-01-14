مبادرة "الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًّا".. هذا ما يجب أن تعرفه

بدأ عدد من الجامعات في السعودية، بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات، إطلاق وتنفيذ مبادرة "الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًّا"، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات، التي تتيح للطلاب اختيار الدراسة في أكثر من تخصص، وذلك حسب رغباتهم الدراسية.
وتشتمل المبادرة على تنفيذ عدد من الأنماط في الجامعات السعودية، مثل التخصص الفرعي (minor)، والتخصص المزدوج (Double major)، إضافة إلى أنماط أخرى سيتم تطبيقها بشكل مرحلي بما يضمن المراجعة، والتقييم، وضبط الجودة، والمواءمة مع متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل.
وبدأ عدد من الجامعات، هي: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم، والجامعة السعودية الإلكترونية، تنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى بالفعل.
الدرجة العلمية المخصصة ذاتيًّا هي درجة أكاديمية إضافية، يستطيع الطالب (المقيد في برنامج أساسي) التسجيل فيها، وبذلك يكون الطالب مقيدًا في التخصص الأساسي، ومقيدًا في البرنامج الآخر، ويكون ذلك وفق شروط وأحكام محددة.
ويأتي برنامج التخصص المزدوج كإحدى الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًّا، وهو أن يسجل الطالب لدراسة تخصص آخر في غير امتداد أو تخصص الطالب الأساسي. كما يعد التخصص الفرعي أحد أنماط الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًّا أيضًا، وهو تخصص مساند خارج حقل التخصص الرئيسي، يختاره الطالب/ ة من كليته أو من كلية أخرى، ويدرسه تزامنًا مع تخصصه الرئيسي.
تهدف مبادرة "الدرجة العلمية المخصصة ذاتيًّا" إلى:
1- تطوير مهارات ومعارف الطالب في مجالات عدة في آن واحد؛ لتلبية شغفه واهتماماته.
2- توفير فرص الدراسة في التخصصات التي تتوافق مع ميول ورغبات وحاجات المتقدمين.
3- تقديم برامج تدعم تعددية التخصصات، وتتسم بالابتكار والمرونة.
4- زيادة المهارات والمعارف الأكاديمية والمهنية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.
5- توسيع المسارات الوظيفية المستقبلية للخريج.
6- تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات والقدرات متعددة التخصصات.