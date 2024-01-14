مبادرة "الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًّا".. هذا ما يجب أن تعرفه

ويأتي برنامج التخصص المزدوج كإحدى الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًّا، وهو أن يسجل الطالب لدراسة تخصص آخر في غير امتداد أو تخصص الطالب الأساسي. كما يعد التخصص الفرعي أحد أنماط الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًّا أيضًا، وهو تخصص مساند خارج حقل التخصص الرئيسي، يختاره الطالب/ ة من كليته أو من كلية أخرى، ويدرسه تزامنًا مع تخصصه الرئيسي.