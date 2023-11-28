مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة ثمانيني بزراعة مفصل ركبة والاستغناء عن الكرسي المتحرك

وقال المدير الطبي أن جهود الفريق المعالج تكلت بالنجاح التام ولله الحمد، موضحاً أن المريض بعد العملية نُقل لجناح التنويم واستطاع المشي التدريجي منذ اليوم الأول للجراحة، مع تلقيه رعاية طبية فائقة على مدار 3 أيام ، وقد خرج بعدها من المستشفى وهو بصحة جيدة ، ماشياً على قدميه والإستغناء عن الكرسي الكنحرك بعد حرمانه من ذلك لسنوات عديدة ، وتم توجيهه بإتباع برنامج علاج طبيعي تأهيلي لتقوية عضلات الساقين.