مشاهد طوال الليل… "فلكية جدة": أقرب بدر عملاق في 2022 .. الأربعاء المقبل

وأضاف أنه لن يكون للبدر العملاق تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس، وهذا يسبب مدًا وجزرًا واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي ويحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظرًا لأن القمر البدر سيكون قريبًا من نقطة الحضيض سوف تبرز هذه الظاهرة.