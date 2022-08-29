وزارة العدل: تسجيل 800 خبير في منصة خبرة

كشفت وزارة العدل عن تسجيل أكثر من 800 خبير متخصص في مجالات عدة منها الهندسي والمحاسبي والتقييم والمحاماة في منصة خبرة khibrah.sa، خلال العام الهجري الماضي 1443هـ، بهدف دعم عمل المحاكم والدوائر القضائية، وتقليص أمد التقاضي، وتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبراء المتخصصين في مجالات عدة، وكذلك أطراف الدعوى.