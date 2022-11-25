إطار تشريعي لتنظيم القطاع.. وزير النقل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام البريد

أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البريد، التي توضح أحكام نظام البريد، الهادف إلى تنظيم القطاع، وخلق بيئة تنافسية بين الشركات، والإسهام في نمو التجارة الإلكترونية، وتطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية، وتحسين تجربة العملاء مع القطاع البريدي في السعودية.