‫محافظ الطائف يُهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

كما رفع التهنئة لنائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان، داعيًا الله تعالى، أن يعيد هذه المناسبة عليه أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتقدم.