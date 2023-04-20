‫محافظ الطائف يُهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل الأمير "سعود"، الله عز وجل، أن يكتب كل ما يُقدم خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ورعاية بضيوف بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين في ميزان أعماله، ويديم الأمن والاستقرار والرخاء على المملكة.
كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- يحفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى، أن يعيد هذه المناسبة والمملكة تنعم بالأمن والأمان والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وأن يمتعهما بالصحة والعافية.
ورفع محافظ الطائف، التهنئة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، داعيًا الله، أن يعيد هذه المناسبة عليه أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة مهنئًا إياه بنجاح خطة عمل شهر رمضان المبارك.
كما رفع التهنئة لنائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان، داعيًا الله تعالى، أن يعيد هذه المناسبة عليه أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتقدم.
وهنأ أهالي محافظة الطائف بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى، أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بكل خير وأمن وازدهار.