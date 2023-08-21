الباحة.. العمل يتواصل في مشروع ممشى السعادة وهنا تفاصيله

يأتي مشروع ممشى السعادة ضمن حزمة من المشاريع التي تسهم في إيجاد بيئة حضرية مثالية، لتحقق طموحات برنامج جودة الحياة، وخطة معالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، حيث إنه يُسهم في إيجاد بيئة حضرية للسكان من خلال أنسنة المدن.