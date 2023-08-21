الباحة.. العمل يتواصل في مشروع ممشى السعادة وهنا تفاصيله

تواصل أمانة منطقة الباحة أعمالها في تنفيذ مشروع ممشى السعادة بطول 680 متراً، وذلك ضمن جادة الباحة.
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن المشروع يحتوي على مسار لحركة المشاة بعرض 5 م، وخرسانة مطبوعة، وكراسي ديكورية، وإضاءات ومجسمات جمالية، وأحواض زراعية مع شبكة ري.
يأتي مشروع ممشى السعادة ضمن حزمة من المشاريع التي تسهم في إيجاد بيئة حضرية مثالية، لتحقق طموحات برنامج جودة الحياة، وخطة معالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، حيث إنه يُسهم في إيجاد بيئة حضرية للسكان من خلال أنسنة المدن.