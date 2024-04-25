بالمنظار غير الجراحي.. "سعود الطبية" تستحدث خدمة علاج ارتجاع المريء دون جراحة

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن استحداث خدمة علاج ارتجاع المريء وتقوية العضلة أسفل المريء بواسطة التنظير الداخلي دون الحاجة للجراحة.
وأوضحت المدينة أن الخدمة متاحة في قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير، وتهدف لمنع حدوث ارتجاع المريء وتقليل الحاجة للأدوية دون الحاجة للإجراء الجراحي.
وأشارت المدنية إلى أن التقنية تعتبر الأحدث وأثبتت فعاليتها في العلاج؛ حيث إن الإجراء يحول دون ارتداد عصارة المعدة للمريء، وتسجل نجاحًا لافتًا في العلاج.
وبيّنت المدينة أن أعراض ارتجاع المريء التي يعاني منها البعض، تشتمل على حرقة بالمعدة، بالإضافة إلى ألم في الصدر، وكذلك صعوبة البلع، واضطراب النوم.