"الجدعان" يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ121 للجنة التعاون المالي الخليجية

واستعرض المشاركون خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، كما اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، وإلى المستجدات التي تتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة.