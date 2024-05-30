"الجدعان" يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ121 للجنة التعاون المالي الخليجية

ترأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع الـ"121" للجنة التعاون المالي والاقتصادي التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.
وعُقد الاجتماع برئاسة وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض المشاركون خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، كما اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، وإلى المستجدات التي تتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة.
وسلّط المشاركون الضوء على ما توصّلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي في تفعيل عملها، ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.