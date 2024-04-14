الأربعاء المقبل.. "سعود بن نهار" يرعى انطلاق مهرجان مزارعي الورد الطائفي

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، عن موعد انطلاق "مهرجان مزارعي الورد" تحت رعاية الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف، والذي ينطلق يوم الأربعاء المقبل 8 شوال الموافق 17 أبريل بمدينة الورود بالمحافظة.
وأعلن "الخليف" أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 60 مزارعًا وأسرة منتجة من المحافظة.
ويأتي المهرجان لإبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بمميزاتها النسبية المختلفة؛ حيث يتضمن عرضًا للورد الطائفي، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، مع فعاليات متنوعة تقام على مسرح المهرجان لمدة خمسة أيام.
من جهته أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن المحافظة على موعد مع مهرجانات متعددة خلال الأشهر المقبلة.
وأكد "القاضي" حرص الوزارة على دعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى أهمية تسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة عبر تلك المهرجانات الزراعية.
وأعرب كل من "الخليف" و"القاضي" عن شكرهما لمحافظ الطائف؛ على دعمه غير المحدود لكل ما يخدم المحافظة في جميع المجالات، ورعايته لمهرجان مزارعي الورد الطائفي، بالإضافة إلى حرصه واهتمامه بالقطاع الزراعي بالمحافظة.