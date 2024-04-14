الأربعاء المقبل.. "سعود بن نهار" يرعى انطلاق مهرجان مزارعي الورد الطائفي

ويأتي المهرجان لإبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بمميزاتها النسبية المختلفة؛ حيث يتضمن عرضًا للورد الطائفي، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، مع فعاليات متنوعة تقام على مسرح المهرجان لمدة خمسة أيام.