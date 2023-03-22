الأمن العام: الغرامة والسجن لمن ينقل أو يشغل أو يتستر على مخالفي نظامَي الإقامة والعمل

أكّد الأمن العام أن كلَّ مَن يقوم مِن الأفراد بنقل أو تشغيل أيّ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.