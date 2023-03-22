محليات

الأمن العام: الغرامة والسجن لمن ينقل أو يشغل أو يتستر على مخالفي نظامَي الإقامة والعمل

تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافداً
الأمن العام
الأمن العام
سبق
سبق

أكّد الأمن العام أن كلَّ مَن يقوم مِن الأفراد بنقل أو تشغيل أيّ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.

وحذَّر من أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأوضح أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، تطبق بحقه عقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر والترحيل.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

الأمن العام
مخالفي نظام الإقامة والعمل

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