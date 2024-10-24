مجموعة "إيلاف" تعلن عن زيادة طاقتها الفندقية إلى 5100 غرفة بنهاية 2024

تُعد مجموعة "إيلاف" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تأسست قبل أكثر من 40 عامًا، وتمتلك المجموعة فنادق في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتتميز بمواقعها الإستراتيجية وخدماتها المميزة للحجاج والمعتمرين، وتحظى بمكانة مرموقة دوليًّا بفضل ريادتها في تقديم خدمات الضيافة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، فضلًا عن تميزها بموظفين ذوي مهارات عالية.