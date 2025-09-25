"التراث" تعلن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية بشرية في الجزيرة العربية

ضمن جهود الاستكشاف والتنقيب الأثري؛ #هيئة_التراث بالتعاون مع @NEOM تكشف عن أقدم مستوطنة معمارية من العصر الحجري الحديث في الجزيرة العربية في موقع #مصيون بمنطقة تبوك، في دراسة نُشرت نتائجها في مجلة (Asian Journal of Paleopathology).



رابط الدراسة:https://t.co/Q6apz8rXf4 pic.twitter.com/O5QrZhhK6w