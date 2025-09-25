"التراث" تعلن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية بشرية في الجزيرة العربية

أعلنت هيئة التراث، بالتعاون مع نيوم، عن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية بشرية معروفة في الجزيرة العربية تعود إلى العصر الحجري الحديث، وذلك في موقع "مصيون" شمال غرب منطقة تبوك.
وجاء الإعلان عقب نشر ورقة علمية مشتركة في مجلة Asian Journal of Paleopathology المتخصصة في دراسات العصور القديمة.
ويكشف الاكتشاف عن مستوطنة تعود إلى الفترة ما بين 10,300 و11,000 سنة مضت، بما يؤكد بدايات استقرار الإنسان في المنطقة خلال العصر الحجري الحديث.
وأظهرت نتائج الأعمال الميدانية وجود أسس معمارية واضحة وأساليب بناء بدائية تعكس أنماط الحياة الأولى للإنسان في الجزيرة العربية.
وتُعد هذه المستوطنة دليلاً تاريخيًا على عمق الاستيطان البشري في شمال غرب المملكة، وامتدادًا للجهود البحثية التي تقودها هيئة التراث بالتعاون مع الشركاء الدوليين للكشف عن الموروث الحضاري للمملكة وإبراز دوره في تاريخ البشرية.