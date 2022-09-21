"النقل" تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق الرياض - الرين – بيشة

ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 17% البالغ طولها 30 كم، وسجلت نسبة 22% في المرحلة العاشرة البالغ طولها 38 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 38% البالغ طولها 35 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة سجلت نسبة إنجاز 18% البالغ طولها إلى 45 كم.