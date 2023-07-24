"جدارات": لا حسابات رسمية لنا على وسائل التواصل الاجتماعي

كشفت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، أنها رصدت عدة حسابات تنتحل اسم المنصة، موضحة أنه يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وقالت "جدارات" إنه لا توجد حسابات رسمية تحمل اسم المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت المنصة، التي يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطويرها وتشغيلها والإشراف عليها، إلى التعامل مع الحسابات الرسمية للصندوق في حال وجود أي استفسارات، عبر حساب تويتر @HRDFKSA أو حساب خدمة العملاء @HRDF_Care أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030 .
جدير بالذكر أن "جدارات" تهدف إلى توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة الوصول لفرص العمل، وتحسين المنصة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.