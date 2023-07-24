"جدارات": لا حسابات رسمية لنا على وسائل التواصل الاجتماعي

ودعت المنصة، التي يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطويرها وتشغيلها والإشراف عليها، إلى التعامل مع الحسابات الرسمية للصندوق في حال وجود أي استفسارات، عبر حساب تويتر ‏@HRDFKSA أو حساب خدمة العملاء ‏@HRDF_Care أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030 .