مع انتهاء الإجلاء من السودان.. أبطال الدفاع والداخلية سجلوا مواقف لا تنسى

وأثبتت مملكة الإنسانية للعالم أن لديها القدرة في التعامل الإنساني والتحرك السريع لنجدة مواطنيها والأشقاء والأصدقاء، فقد خاضت 6 سفن حربية عباب البحر بين جدة وبورتسودان بالسودان بكافة طواقمها الحربية للاستعداد لمواجهة أي طارئ من أجل إجلاء مواطنيها، ومن الدول الأخرى الذين توافدوا على سفارة خادم الحرمين الشريفين بالسودان مستنجدين بمملكة الإنسانية، حيث رحبت بهم السعودية على الفور بتوجيه كريم من قيادة عظمى يهمها الإنسان أولاً، ثم تولت وزارة الخارجية نقلهم عبر حافلات مكيفة ومن الدرجة الأولى إلى 4 فنادق في جدة، ومن ثم بدأت في التنسيق مع سفارات وقنصليات بلادهم، ومن ثم تولت مطارات جدة الجانب النهائي في توديع هؤلاء الأشخاص عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى بلدانهم، وخصصت مدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز مقراً لترحيل القادمين من السودان، وكان مسؤولو المطار في توديعهم بالورود كما استُقبلوا بالورود .