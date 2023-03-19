"غلام": المملكة من أوائل دول العالم إدراكًا لأهمية وخطورة ملف "التغيرات المناخية"

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المملكة -بفضل الله- في ظل القيادة الرشيدة، كانت من أوائل الدول على مستوى المنطقة والعالم إدراكًا لحيوية ملف "التغيرات المناخية" واستشعارًا لأهميته، ومسارعة في اتخاذ خطوات علمية وعملية للإسهام بفعالية في التعامل مع تلك الإشكاليات المناخية، انطلاقًا من المسؤولية تجاه الأجيال القادمة.
وأوضح "غلام"، في كلمة له بمناسبة احتفال المملكة باليوم العالمي للأرصاد، أن احتفال هذا العام تحت عنوان "مستقبل الطقس والمناخ والمياه عبر الأجيال"، يدق ناقوس الخطر المحدق بالعالم؛ ما لم تتكاتف الجهود المخلصة على كل الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي لمسببات الظواهر المناخية المتطرفة والتغيرات المناخية، والشح المتزايد في الموارد المائية.
وأشار إلى أن المملكة بادرت بإطلاق المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية والمركز الإقليمي للتغير المناخي للنظر في الحلول المناسبة والفرص التي تساعد على مجابهة الظواهر الجوية المتطرفة والحد من آثارها، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي، كما أطلق البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.
وأوضح الدكتور أيمن غلام، أن تلك الجهود تتكامل أيضًا مع مبادرات رائدة وطنية وإقليمية أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- تتمثل في مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"، اللتين سيكون لهما تأثيرات إيجابية واسعة على أحوال الطقس والمناخ بالمنطقة؛ وهو ما يؤكد حرص قيادة المملكة الرشيدة -حفظها الله- على وضع قضايا الطقس والمناخ والمياه في مقدمة أولوياتها.
وكان "غلام" قد أطلق احتفال المملكة باليوم العالمي للأرصاد، شَمِلَ عدة فعاليات متنوعة في مقر المركز الرئيسي بجدة ومختلف مناطق المملكة عبر معارض توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية وجداريات تفاعلية، ومسابقة "كن مقدم النشرة الجوية"، كما كرّم المركز الفائزين بالمشاركات المتميزة في مسابقة "كن مقدم النشرة الجوية"، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجنسين ومن مختلف الأعمار في مجمع العرب مول بجدة.
يشار إلى أن اليوم العالمي للأرصاد يوافق 23 مارس من كل عام وهو التاريخ المصادف لإنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عام 1950م، كمظلة دولية تُعنى بكل الشؤون الخاصة بالطقس والتوقعات الجوية والمناخية، وقناة فاعلة للتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي لمسارات التنمية والعمران واستقرار حياة البشر والكائنات الحياة على سطح كوكب الأرض.