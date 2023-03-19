"غلام": المملكة من أوائل دول العالم إدراكًا لأهمية وخطورة ملف "التغيرات المناخية"

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المملكة -بفضل الله- في ظل القيادة الرشيدة، كانت من أوائل الدول على مستوى المنطقة والعالم إدراكًا لحيوية ملف "التغيرات المناخية" واستشعارًا لأهميته، ومسارعة في اتخاذ خطوات علمية وعملية للإسهام بفعالية في التعامل مع تلك الإشكاليات المناخية، انطلاقًا من المسؤولية تجاه الأجيال القادمة.