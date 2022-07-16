المملكة توقّع اتفاقية "أرتميس" مع "ناسا" لاستكشاف القمر والمريخ

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ حيث مثّل الجانب السعودي في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي، بينما مثّل الجانب الأمريكي مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" السيناتور بيل نيلسون.