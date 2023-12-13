سيارات Lynk&Co تلفت الأنظار في معرض الرياض للسيارات

كان زوّار معرض الرياض للسيارات المقام في المملكة أرينا خلال الفترة من 5 – 9 ديسمبر، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه؛ على موعد مثالي للتعرّف عن قرب على سيارات Lynk&Co الفخمة التي استقبلتها الأسواق السعودية نهاية العام الماضي بأصداء إيجابية رائعة هي امتداد لما حققته هذه السيارات الرائعة منذ ظهورها الأول عالمياً في عام 2016م، فقد قام وكيلها في السوق السعودي شركة الجبر التجارية بتجهيز جناح متكامل في معرض الرياض للسيارات تم خلاله تقديم كوكبة من سيارات Lynk&Co الفخمة، حيث تم عرض سيارات 05 ، 01 ، 03 ، 03+ وجاء الحدث الأبرز بتدشين سيارة Lynk&Co الجديدة 09 الرائعة من فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المتعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد والتي تحتوي على مزيج متناغم من الفخامة والقوة، حيث تجسّد التزام العلامة التجارية الدائم بالأناقة والفخامة والأداء المثير للإعجاب لسيارات الدفع الرباعي متعددة الأغراض.