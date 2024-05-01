إنفاق استهلاكي تاريخي للسعوديين خلال مارس بـ126 مليارًا.. و"محلل": نجاح للاقتصاد السعودي
فيما وُصف بالإنفاق التاريخي، بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي لسكان السعودية خلال شهر واحد 126 مليار ريال.
وتفصيلاً، سجَّل إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر مارس الماضي نموًّا بنسبة 10.5٪؛ ليصل إلى 126.2 مليار ريال مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما ارتفع الإنفاق في المطاعم والمقاهي إلى 10 مليارات ريال.
وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أن حجم الإنفاق الاستهلاكي يشير لحالة اطمئنان الأفراد على وضع دخولهم، ويعطي مؤشرات اطمئنان للمستثمرين، ويعد نجاحًا للاقتصاد السعودي، ومؤشرًا لنمو أكثر.
وقال لنشرة الرابعة: "نحن نسير في الطريق الصحيح الآن. والمرحلة المقبلة ستكون أكثر انفتاحًا، وستشهد تدفقًا للاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد؛ وهو ما يعزز من تحقيق مبادرات رؤية السعودية 2030".
وكشف عن توقعه تسجيل زيادات وأرقام مشابهة في حجم الإنفاق الاستهلاكي خلال الأشهر المقبلة، وقال: "في ظني ستكون هناك أرقام مشابهة، واستمرار في الإنفاق الاستهلاكي، لكن علينا مراقبة التضخم حتى لا يلجأ التجار إلى رفع الأسعار".