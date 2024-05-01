إنفاق استهلاكي تاريخي للسعوديين خلال مارس بـ126 مليارًا.. و"محلل": نجاح للاقتصاد السعودي

وكشف عن توقعه تسجيل زيادات وأرقام مشابهة في حجم الإنفاق الاستهلاكي خلال الأشهر المقبلة، وقال: "في ظني ستكون هناك أرقام مشابهة، واستمرار في الإنفاق الاستهلاكي، لكن علينا مراقبة التضخم حتى لا يلجأ التجار إلى رفع الأسعار".