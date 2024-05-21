مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينقذ "ستينية" من تبعات ورم بالنخاع الشوكي

وتابع د. السفياني قائلاً أن نتائج الفحوصات، أظهرت وجود ورم تحت الغشاء وضاغط على النخاع الشوكي بالفقرة الصدرية العاشرة، مسبباً الأعراض التي جاءت بالمريضة إلى المستشفى، مضيفاً أن الفريق الطبي شرح للمريضة طبيعة حالتها وأبلغها أنها بحاجة إلى عملية لاستئصال الورم، وبالفعل أخضعت المريضة لعملية جراحية دقيقة تحت مراقبة الملاحة العصبية، حيث تم فيها استئصال الورم بالكامل، وسارت العملية بسلاسة ووفقاً لما هو مرسوم في الخطة العلاجية، وتكللت الجراحة التي استغرقت نحو ساعتين ولله الحمد بالنجاح التام، وتم نقل المريضة إلى غرفة التنويم، حيث أمضت "5" أيام قيد الرعاية الطبية الحثيثة، وقد طرأ تحسن واضح بالأطراف السفلية واستعادت القدرة على المشي بدون مساعدة، وغادرت المستشفى بصحة جيدة، ولاحقاً تم فحص خزعة من الورم وتبين أنه ورم حميد.