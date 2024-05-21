مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينقذ "ستينية" من تبعات ورم بالنخاع الشوكي

بفضل الله- أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، مريضة "في العقد السادس" عانت من ورم تحت غشاء النخاع الشوكي في الفقرة الصدرية العاشرة، سبب لها حزمة من الأعراض، حيث أجرى فريق طبي قاده د. محمد السفياني استشاري جراحة العمود الفقري للكبار والأطفال، ود. ناجي مسعود استشاري جراحة المخ والأعصاب، عملية جراحية دقيقة وناجحة للمريضة.
وقال د. محمد السفياني أن المريضة راجعت المستشفى إثر شعورها بعدة أعراض متزايدة، أبرزها آلام وضعف وتنميل في الأطراف السفلية، وبعد المعاينة السريرية تم إخضاع المريضة لفحوصات دقيقة كالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI والأشعة المقطعية CT SCAN للحصول على صور دقيقة للفقرات والنخاع الشوكي والأعصاب.
وتابع د. السفياني قائلاً أن نتائج الفحوصات، أظهرت وجود ورم تحت الغشاء وضاغط على النخاع الشوكي بالفقرة الصدرية العاشرة، مسبباً الأعراض التي جاءت بالمريضة إلى المستشفى، مضيفاً أن الفريق الطبي شرح للمريضة طبيعة حالتها وأبلغها أنها بحاجة إلى عملية لاستئصال الورم، وبالفعل أخضعت المريضة لعملية جراحية دقيقة تحت مراقبة الملاحة العصبية، حيث تم فيها استئصال الورم بالكامل، وسارت العملية بسلاسة ووفقاً لما هو مرسوم في الخطة العلاجية، وتكللت الجراحة التي استغرقت نحو ساعتين ولله الحمد بالنجاح التام، وتم نقل المريضة إلى غرفة التنويم، حيث أمضت "5" أيام قيد الرعاية الطبية الحثيثة، وقد طرأ تحسن واضح بالأطراف السفلية واستعادت القدرة على المشي بدون مساعدة، وغادرت المستشفى بصحة جيدة، ولاحقاً تم فحص خزعة من الورم وتبين أنه ورم حميد.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، حاصل على العديد من الشهادات العالمية والمحلية، ومن أبرزها اعتماد المؤسسة الأمريكية SRC في الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة، وكذلك اعتماد CBAH واعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم.