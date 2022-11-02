دراسة مسحية: 48 % من متابعي شبكات التواصل أصيبوا بالقلق خلال جائحة كورونا

وأشار إلى أن هناك تأثيرات كثيرة تتسبب بها مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، مثل عدم الثقة بالنفس، وسيطرة مشاعر الإحباط السلبية والحسد، وفقدان الاتصال بالواقع، والإصابة بنوع من الاضطراب يطلق عليه "فومو" وهو الخوف من انعدام التواصل مع الآخرين أو من فقد جزء من التواصل معهم، واضطرابات النوم والأكل، إضافة إلى أن هذه المواقع قد تكون سببًا في حدوث الإدمان.