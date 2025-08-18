المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز: معالم المدينة تجسّد عناية المملكة بالإرث الإسلامي

شهدت الدورة الخامسة والأربعين من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إشادة واسعة من المشاركين بما توليه المملكة من عناية بالمعالم الدينية والمواقع التاريخية، مؤكدين أن ذلك يعكس مكانتها الريادية كوجهة دينية وحضارية عالمية.
وأشار المتسابق عبدالرحمن عبدالله عثمان من جمهورية الصومال إلى ما شاهده في المدينة المنورة من إرث ثقافي وتاريخي عريق يمتدّ لقرون، ويرتبط بزمن النبوة، مشيدًا بالخدمات والتسهيلات التي تُمكّن الزوار والمعتمرين من أداء عباداتهم بسهولة.
أما المتسابق مصطفى درامي من غينيا بيساو فأكد أن المملكة تمثل وجهة حضارية عالمية بفضل معالمها التاريخية ومشاريعها السياحية الكبرى، مشيرًا إلى ما تشهده من نمو متسارع في المشروعات التطويرية التي تعزز استقبال الزائرين من مختلف أنحاء العالم.
بدوره، عبّر المتسابق صلاح الدين من البرتغال عن إعجابه بما وفرته الجهات المعنية من خدمات لزيارة المواقع التاريخية في المدينة المنورة، مبينًا أن ما استمع إليه من شروح حول ارتباط هذه المواقع بسيرة النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم-، يجسد عناية المملكة بإبراز الإرث الإسلامي.
ورفع المشاركون شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة على ما وفرته من عناية بكتاب الله وأهله، وتمكينهم من زيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، مشيدين بوزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم زيارات إيمانية ومعرفية تركت أثرًا روحانيًا عميقًا، وجسدت قيم العطاء والكرم والأخوة الإسلامية.