المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز: معالم المدينة تجسّد عناية المملكة بالإرث الإسلامي

بدوره، عبّر المتسابق صلاح الدين من البرتغال عن إعجابه بما وفرته الجهات المعنية من خدمات لزيارة المواقع التاريخية في المدينة المنورة، مبينًا أن ما استمع إليه من شروح حول ارتباط هذه المواقع بسيرة النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم-، يجسد عناية المملكة بإبراز الإرث الإسلامي.