"هيئة الاتصالات" تطلق المرحلة الأولى من مبادرة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية

ولفتت إلى أنها تستهدف إعادة تدوير خمسة أنواع من الأجهزة الإلكترونية وتشمل الهواتف المحمولة والثابتة، وكذلك أجهزة "المودم" والطابعات والكمبيوترات المحمولة والمكتبية؛ مشيرة إلى أن التدوير سيشمل مسارين لإصلاح الأجهزة ثم التبرع بها للأسر المحتاجة أو إعادة تدويرها وإتلافها حسب الطرق والوسائل المتخصصة، كما ستخصص موقعًا إلكترونيًّا يستعرض طرق استلام أو تسليم الأجهزة للمبادرة وكذلك استقبال الاستفسارات المتعلقة بها وأبرز الإحصائيات المتعلقة بأدائها.