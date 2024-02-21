"أمين الطائف": نفخر ونعتز بمسيرة 3 قرون من الوحدة والاستقرار والتحولات التنموية

وأوضح الزايدي، أن هذه الدولة الغالية حققت الوحدة والأمن والاستقرار وتغلبت على كافة الصعوبات، كما استمرت في البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لكل مواطن على ثرى هذا الوطن الأشم، لافتاً إلى أن ما نعيشه اليوم من أمن وازدهار هو نتاج تضحيات أئمة الدولة السعودية الأولى ومؤسّسها الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - الذي كان يملك رؤية إصلاحية شاملة، ونحن نعيش اليوم في امتداد تاريخي للدولتين الأولى والثانية، عصرًا من التحولات والازدهار في شتى القطاعات تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- عهدًا زاخرًا بالرخاء والاستقرار وحافل بالمشروعات التنموية الضخمة ومتوج برؤية سعودية طموحة لفتت أنظار العالم أجمع، وجعلت من بلادنا قبلة النمو السريع المتوازن في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والحضارية، بحمد الله.