"أمين الطائف": نفخر ونعتز بمسيرة 3 قرون من الوحدة والاستقرار والتحولات التنموية

رفع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أخلص التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة يوم تأسيس الدولة السعودية، معرباً عن فخره واعتزازه بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو (ثلاثة) قرون.
وأوضح الزايدي، أن هذه الدولة الغالية حققت الوحدة والأمن والاستقرار وتغلبت على كافة الصعوبات، كما استمرت في البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لكل مواطن على ثرى هذا الوطن الأشم، لافتاً إلى أن ما نعيشه اليوم من أمن وازدهار هو نتاج تضحيات أئمة الدولة السعودية الأولى ومؤسّسها الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - الذي كان يملك رؤية إصلاحية شاملة، ونحن نعيش اليوم في امتداد تاريخي للدولتين الأولى والثانية، عصرًا من التحولات والازدهار في شتى القطاعات تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- عهدًا زاخرًا بالرخاء والاستقرار وحافل بالمشروعات التنموية الضخمة ومتوج برؤية سعودية طموحة لفتت أنظار العالم أجمع، وجعلت من بلادنا قبلة النمو السريع المتوازن في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والحضارية، بحمد الله.
وأكمل، يشهد التاريخ في هذا العهد الزاهر لحمة وطنية فريدة من هذا الشعب النبيل مع قيادته الحكيمة، بينما تمضي السعودية قدماً إلى الأمام كدولة القرار التي لها ثقلها في الساحات العربية والاسلامية والإقليمية والدولية، تتوسد مكانة عالمية بين مجموعة العشرين كقوة اقتصادية بارزة، تسخر طاقاتها وإمكاناتها لخدمة شعبها، والأمتين العربية والإسلامية، وترسيخ السلام العالمي، ونشر الخير في كافة أنحاء المعمورة.
ودعا الله -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -رعاهما الله- وبلادنا الغالية، وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.