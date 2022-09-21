صادرات النفط السعودية تسجل ارتفاعًا لأكثر من 30 مليار دولار خلال يوليو

وبحسب بيان هيئة الإحصاء؛ فإن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي، فقد بلغت صادرات المملكة إليها 22.1 مليار ريال في يوليو، والواردات منها 12 مليار ريال، وحقق ميزان التجارة السلعي فائضًا بقيمة 86 مليار ريال في يوليو، وهو أقل بمليار ريال عن شهر يونيو، لكنه يزيد على ضِعف قيمته قبل عام.