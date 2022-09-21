صادرات النفط السعودية تسجل ارتفاعًا لأكثر من 30 مليار دولار خلال يوليو

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن صادرات النفط السعودية شهدت ارتفاعًا في يوليو الماضي بنسبة 68.9%، على أساس سنوي، لتبلغ حوالى 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار).
وعلى أساس شهري، تراجعت صادرات النفط في يوليو بنسبة 3% عن شهر يونيو، والذي سجلت خلاله حوالى 117.7 مليار ريال (31.4 مليار دولار). وهذا أول تراجع شهري لقيمة الصادرات النفطية في نحو 8 شهور.
واستفادت المملكة من الارتفاع القوي لأسعار النفط الذي بلغ مستويات مرتفعة فوق 100 دولارًا للبرميل، قبل أن يعود للانخفاض عن هذا المستوى في الأسابيع الماضية، وسط مخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي قد يخفض الطلب على النفط.
وقالت الهيئة إن صادرات المملكة من السلع غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير)، ارتفعت أيضًا بنسبة 26.4% على أساس سنوي، لتبلغ حوالى 26.7 مليار ريال (7.1 مليار دولار)؛ لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 13.1% مقارنة مع يونيو 2022.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، في يوليو الماضي، 140.8 مليار ريال (37.5 مليار دولار) بزيادة 58.8% عن نفس الشهر من العام الماضي.
أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في يوليو بنسبة 18.3% على أساس سنوي لتبلغ حوالى 55.1 مليار ريال (14.7 مليار دولار)، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 9.5%.
وبحسب بيان هيئة الإحصاء؛ فإن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي، فقد بلغت صادرات المملكة إليها 22.1 مليار ريال في يوليو، والواردات منها 12 مليار ريال، وحقق ميزان التجارة السلعي فائضًا بقيمة 86 مليار ريال في يوليو، وهو أقل بمليار ريال عن شهر يونيو، لكنه يزيد على ضِعف قيمته قبل عام.