سمو محافظ الأحساء يلتقي منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة

من جانبه، أوضح الدكتور فهد الدوسري أن جهود الهيئة بالمحافظة هي تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة مستمده قواها من قوله تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) لتقديم الخدمات الإسعافية وإقامة البرامج التوعوية والتدريبية والتطوعية لكافة أفراد المجتمع ، مشيرًا إلى أن الهيئة تؤمن بثقافة الشفافية والعدالة النزاهة، إضافةً إلى الالتزام بمفهوم الاهتمام بطالب الخدمة الإسعافية وكسب رضاه وسلامته، كما تتبنى الهيئة في رؤيتها تحقيق الريادة في حفظ الأرواح وخدمة الإنسان ومشاركة المجتمع.