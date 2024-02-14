سمو محافظ الأحساء يلتقي منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة

التقى صاحب السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، خلال المجلس الأسبوعي (الثلاثائية) بمقر المحافظة مساء أمس “ الثلاثاء “ مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي ومدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الأحساء الدكتور فهد الدوسري ، وعددًا من منسوبي الهيئة بالمحافظة ، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان والمهتمين والمختصين.
ونوه سموّه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- من اهتمام ودعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد الدوسري أن جهود الهيئة بالمحافظة هي تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة مستمده قواها من قوله تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) لتقديم الخدمات الإسعافية وإقامة البرامج التوعوية والتدريبية والتطوعية لكافة أفراد المجتمع ، مشيرًا إلى أن الهيئة تؤمن بثقافة الشفافية والعدالة النزاهة، إضافةً إلى الالتزام بمفهوم الاهتمام بطالب الخدمة الإسعافية وكسب رضاه وسلامته، كما تتبنى الهيئة في رؤيتها تحقيق الريادة في حفظ الأرواح وخدمة الإنسان ومشاركة المجتمع.
وقدم الدوسري شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على دعم سموّه المتواصل لتقديم خدمات إسعافية بأعلى معايير الكفاءة للمجتمع.
وشاهد سموّه والجميع عرضًا مرئيًا يحكي أبرز الجهود و الإنجازات التي قام بها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الأحساء.
كما شهد اللقاء تكريم سمو محافظ الأحساء لمعالي رئيس جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد العوهلي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالجامعة، إضافةً لتكريم سموّه لسعادة مدير الدفاع المدني بالمحافظة سابقًا اللواء الدكتور دهام الجبلي بمناسبة تقاعده ونظير الجهود التي بذلها خلال فترة عمله.