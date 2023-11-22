"السعودي الألماني" بالمدينة المنورة يعيد المشي لصهيب على الرغم من تأخر نموه الحركي

أحضر ذوي الطفل صهيب ذو الأربع سنوات إلى المستشفى السعودي الالماني بالمدينة المنورة وهو يعاني من تأخر النمو الحركي، وضعف العضلات السفلية، واختلال التوازن، وانخفاض المدى الحركي للركبة.
وبعد الفحص السريري، لدى الدكتور أحمد صبحي، استشاري طب مخ وأعصاب أطفال والدكتورة عائشة خجا، ماجستير العلاج الطبيعي لأمراض الأعصاب، تم وضع خطة علاجية للطفل حتى يتمكن من المشي.
وبعد اكتمال الفحص السريري والأشعات اللازمة مع دراسة التاريخ المرضي لصهيب، تبين إصابته بتأخر النمو الحركي والذي يصيب بعض الأطفال لأسباب عدة، منها نقص الأوكسجين عند الولادة، وهو ما حدث للطفل صهيب، الذي ولد في الشهر السابع من الحمل، مما تركه غير قادرًا على المشي حتى عمر سنتين.
وبفضل الله تعالى ثم وجود الكفاءات الطبية من استشاريين سعوديين تمكن الطفل صهيب من المشي ولوجود كوادر طبية على مستوى عالمي من الاستشاريين العرب والأجانب بمختلف التخصصات إضافة الى شراكتها مع أشهر مستشفى بالعالم ( مايو كلينك) لدعم إمكاناتها الطبية وتحديث كافة الأجهزة الطبية حسب ما توصلت إليه أحدث وسائل العلاج في العالم والتحسين المستمر وأدائها المتطور بشكل ملحوظ في تقديم الرعاية الصحية.