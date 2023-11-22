"السعودي الألماني" بالمدينة المنورة يعيد المشي لصهيب على الرغم من تأخر نموه الحركي

وبعد اكتمال الفحص السريري والأشعات اللازمة مع دراسة التاريخ المرضي لصهيب، تبين إصابته بتأخر النمو الحركي والذي يصيب بعض الأطفال لأسباب عدة، منها نقص الأوكسجين عند الولادة، وهو ما حدث للطفل صهيب، الذي ولد في الشهر السابع من الحمل، مما تركه غير قادرًا على المشي حتى عمر سنتين.