جراحة ناجحة تمكّن خمسينيًا من المشي بعد إصابته بتهشم الحبل الشوكي وشلل سفلي غير مكتمل

نجح الفريق الطبي المتخصص بمستشفى "رعاية" بقيادة الدكتور علي الجزير استشاري جراحة المخ والأعصاب، في إجراء عملية جراحية ناجحة لمريض يبلغ من العمر 51 عامًا، بعد أن تعرّض لكسر مُضاعَف في الفقرة الثانية عشرة الصدرية والأولى القطنية؛ نتيجة حادثة سقوط رافعة على ظهره أثناء عمله.
وقد تسبب الحادث في تهشم الحبل الشوكي والأعصاب، مما أدى إلى حدوث شلل سفلي غير مكتمل.
وتم نقل المريض على وجه السرعة من قسم الطوارئ إلى غرفة العمليات، حيث أجريت له عملية جراحية طارئة في الساعة الرابعة صباحًا، وذلك خلال ست ساعات فقط من إصابته.
واستُخدمت في هذه العملية التقنيات المميزة للتدخل المحدود من خلال فتحات صغيرة في الجلد، وقاد الفريق الجراحي المتميز العملية بنجاح.
وقال د. علي الجزير استشاري جراحة المخ والأعصاب والمشرف على حالة المريض: بعد العملية، خضع المريض لدورات علاجية تأهيلية مكثفة ساعدت في تحسين وظائفه العصبية بشكل ملحوظ، وبعد مرور ثمانية أشهر فقط من العملية، أصبح المريض قادرًا على المشي وأداء مهام حياته اليومية دون الحاجة إلى مساعدة.
وأضاف: نجاح هذه الحالة يعكس التفاني والكفاءة العالية للفريق الطبي في مستشفى "رعاية"، والتدخل السريع الذي تم تنفيذه، مما يعزز سمعته كواحدة من أفضل المرافق الطبية في المنطقة، وتظل مستشفيات "رعاية" ملتزمة بتقديم رعاية صحية عالية الجودة وإعادة الأمل للمرضى.