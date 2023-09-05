جراحة ناجحة تمكّن خمسينيًا من المشي بعد إصابته بتهشم الحبل الشوكي وشلل سفلي غير مكتمل

وقال د. علي الجزير استشاري جراحة المخ والأعصاب والمشرف على حالة المريض: بعد العملية، خضع المريض لدورات علاجية تأهيلية مكثفة ساعدت في تحسين وظائفه العصبية بشكل ملحوظ، وبعد مرور ثمانية أشهر فقط من العملية، أصبح المريض قادرًا على المشي وأداء مهام حياته اليومية دون الحاجة إلى مساعدة.