اكتمال نقل اختصاص مسؤولية شبكة الطرق بين "النقل" و"الشؤون البلدية"

يُذكر أن من ضمن الإصلاحات الجارية في القطاع، والتي بدأ العمل عليها هو إنشاء الهيئة العامة للطرق التي ستتولى التنظيم والإشراف على كامل الشبكة الوطنية باعتبارها جهازًا تنظيميًا وإشرافيًا معنيًا بوضع كود الطرق ومعايير السلامة على المستوى الوطني.