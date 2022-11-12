معادن: توقيع اتفاقيات لتعزيز خططها نحو إزالة الكربون

من جانبه قال المهندس حسن العلي، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الفوسفات في معادن: "نفخر بأن نكون أحد المنتجين الأوائل المعتمدين للأمونيا الزرقاء، حيث نسعى الى تصدير أول شحنة منها بعد حصولنا على شهادة الاعتماد. كما أن اتفاقيتنا على المدى الطويل مع شركة ʼجالف كرايوʻ ستدعم استراتيجيتنا لتحقيق الاستدامة، وخططنا الطموحة في سوق الأسمدة. سنعمل بالتعاون ʼجالف كرايوʻ وبالاستفادة من خبرتهم على إزالة الكربون من عمليات إنتاج الأسمدة بكميات أكبر للمساهمة في تحقيق الحياد الصفري وتعزيز منتجاتنا في القطاع الزراعي".